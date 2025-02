Rheinmetall schreibt Europas Geschichte neu: "Milliardenpotenzial", so Analysten

Der Auftragsbestand wächst rasant. Laut DZ Bank könnten "20 bis 30 Prozent der Budgeterhöhung an Rheinmetall gehen", was einem zusätzlichen Umsatzpotenzial von 10 Milliarden Euro jährlich entspricht. Das Unternehmen peilt für 2027 einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Euro an.

"Trump hat klar gesagt, dass Europa seine Verantwortung übernehmen muss und die USA nicht mehr alleine für die europäische Sicherheit sorgen werden", betonte CEO Armin Papperger auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Rolle der geopolitischen Spannungen. Papperger warnte zudem vor einem kritischen Munitionsmangel in Europa: "Was Munition angeht, haben wir fast alles an die Ukraine gegeben." Rheinmetall reagiert mit massiven Investitionen, etwa in den Ausbau der Pulverfabrik in Aschau, Bayern.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Analysten sehen enormes Potenzial. Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler hob das Kursziel auf 1.085 Euro an – das höchste am Markt. Stifel und die DZ Bank vergeben ebenfalls Kursziele über 1.000 Euro.

Trotz des Aufschwungs gibt es Hürden. Die Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie stockt. Papperger lehnte eine Fusion mit KNDS (Krauss-Maffei Wegmann und Nexter) ab. Der geplante Verkauf der Marinesparte TKMS von Thyssenkrupp wurde ebenfalls ausgesetzt.

Apropos Thyssenkrupp. Bank-of-America-Analyst Jason Fairclough hebt hervor, dass Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) als versteckte Rüstungssparte beim geplanten Börsengang etwa 1,45 Milliarden Euro wert sein könnte – fast die Hälfte des Konzernwerts. Besonders betont er den umfangreichen Auftragsbestand des U-Boot- und Fregattenspezialisten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 979,02 € , was eine Steigerung von +4,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer