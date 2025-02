Panda Promotion GmbH zeigt den Weg zur Skalierung (FOTO)

Koblenz (ots) - Erfolg als Direktvertriebsagentur ist kein Zufall - sondern eine

Frage der richtigen Strategie. Jonas Marozas und Sait Yildirim, Geschäftsführer

der Panda Promotion GmbH, haben sich mit ihrem Unternehmen als stärkster

Vertriebspartner der Deutschen Glasfaser etabliert - heute helfen sie anderen

Agenturen, durch klare Prozesse, gezielte Akquise-Strategien und lukrative

Provisionsmodelle ebenso erfolgreich zu werden. Was ihren Ansatz so besonders

macht und wie andere Agenturen davon profitieren können, erfahren Sie hier.



Viele Direktvertriebsagenturen scheitern schon, bevor sie richtig begonnen

haben: Die einen, weil sie sich in Bürokratie verlieren, ohne Struktur, ohne

Plan, und die anderen, weil sie zwar starten, aber schnell feststellen, dass

Theorie und Praxis zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Ihnen fehlt die

Erfahrung, um Kunden zu gewinnen, Prozesse effizient zu gestalten und sich aus

der Mittelmäßigkeit zu befreien. Während sich die Konkurrenz die besten Gebiete

und lukrativsten Kunden sichert, treten sie auf der Stelle - und verpassen ihre

Chancen. "Die meisten dieser Agenturen unterschätzen, wie gnadenlos der Markt

ist", warnt Jonas Marozas, Geschäftsführer der Panda Promotion GmbH. "Ohne klare

Strategie und funktionierende Prozesse haben Agenturen keine Chance, sich

langfristig zu behaupten."







man ihn beherrscht. Unsere Mission ist es, anderen Agenturen den Weg zum

nachhaltigen Erfolg zu ebnen", erklärt Sait Yildirim, Co-Gründer der Panda

Promotion GmbH. Gemeinsam mit Jonas Marozas hat er bewiesen, dass Erfolg im

Direktvertrieb keine Frage des Glücks, sondern der richtigen Strategie ist. In

weniger als sechs Monaten hat sich die Panda Promotion GmbH als stärkster

Vertriebspartner der Deutschen Glasfaser etabliert - ein Beweis für ihre

effektiven Prozesse und messbaren Ergebnisse. Mit ihrer Expertise begleiten sie

heute auch angehende Agenturen von der Gründung bis zum ersten Vertragsabschluss

und helfen bestehenden Agenturen, durch gezielte Akquise-Strategien, optimierte

Abläufe und attraktive Provisionsmodelle ihr volles Potenzial auszuschöpfen.



Backoffice, Vertrieb, Schulung: Die Erfolgsformel für eine starke

Direktvertriebsagentur



Eine erfolgreiche Direktvertriebsagentur erfordert mehr als nur Motivation - sie

braucht eine durchdachte Struktur und effiziente Prozesse. Genau hier setzt die

Panda Promotion GmbH an und unterstützt Agenturen in jeder Phase: Während sie

Neueinsteigern beim erfolgreichen Aufbau ihrer Agentur helfen, begleiten sie

bereits bestehende Agenturen, die bisher nicht erfolgreich waren, auf ihrem Weg





