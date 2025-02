Zendure bringt den SolarFlow 800 Mikrowechselrichter für überlegene Energieeffizienz auf den Markt

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Effiziente Leistung unter allen Bedingungen

SolarFlow 800 integriert den Mikrowechselrichter und den Hub-Controller in einer kompakten Einheit und gewährleistet so die Kompatibilität mit gängigen Solarmodulen und Batteriesystemen. Mit zwei 600-W-MPPT-Anschlüssen liefert er selbst unter suboptimalen Bedingungen eine überlegene Energieerzeugung und maximiert die gewonnene Energie selbst bei Bewölkung oder in den frühen Morgenstunden. Er ermöglicht zudem das direkte Laden von Batterien und die Speicherung überschüssiger Energie für die spätere Verwendung, insbesondere während Zeiten der Spitzenlast bei den Stromkosten, und verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstromsystemen um bis zu 10 %. Mit einem MPPT-AC-Speicherwirkungsgrad von 96 % sorgt er für eine optimale Energienutzung.

Intelligenter Schutz und Kontrolle für Spitzenleistungen

Der SolarFlow 800 verfügt über ein intelligentes Entladeschutzsystem, mit dem der Benutzer über die Zendure App Entladegrenzen festlegen kann. Bei schwachem Sonnenlicht schützt es die Batterie vor Tiefentladung, indem es Strom aus dem Netz bezieht, wenn die Kapazität unter 5 % fällt. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Darüber hinaus passt seine reaktionsschnelle lokale Kommunikationstechnologie die Leistungsabgabe innerhalb von drei Sekunden dynamisch an. Die Nutzer können die Leistung in 1-Watt-Schritten fein abstimmen und dem Eigenverbrauch Vorrang vor der Überschussverteilung einräumen.

Maximierung der Einsparungen mit intelligenten Tarifen

Die bidirektionale Wechselstrom-Ladefunktion des SolarFlow 800 ermöglicht es den Benutzern, ihre Kosten durch die Nutzung von Time-of-Use-Tarifen (TOU) zu optimieren. Durch die Integration der Day-Ahead-Großhandelspreise von Nord Pool und der Echtzeit-Einzelhandelspreise von Rabot Charge können Benutzer Energie speichern, wenn die Preise niedrig sind, und sie in Spitzenzeiten nutzen, wodurch die Stromrechnungen gesenkt und die Amortisationszeiten verkürzt werden.