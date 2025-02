11 MEDIA IMPACT ZUGUTE

NEW YORK, 19. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, die weltweit führende Plattform für Pre-Loved Luxusmode, startet einen neuen Celebrity Closet Sale – diesmal mit Paris Hilton. Die Influencerin, Unternehmerin und Philanthropin verkauft dabei ausgewählte Stücke aus ihrem Kleiderschrank für den einen Zweck. Der gesamte Nettoerlös geht an ihre gemeinnützige Organisation 11:11 Media Impact, die sich aktuell besonders für die Hilfe bei den verheerenden Bränden in Los Angeles einsetzt. Paris Hilton nutzt ihre Reichweite, um Aufmerksamkeit zu schaffen, Ressourcen bereitzustellen und die betroffenen Communities zu unterstützen.

Vestiaire Collective, als zertifiziertes B-Corp, kooperiert für diesen exklusiven Charity Sale mit Paris Hilton, die sich seit Jahren für zirkuläre Mode einsetzt. Dabei werden fast 100 Pre-Loved Pieces aus ihrem persönlichen Kleiderschrank verkauft. Die Auswahl zeigt ihren ikonischen Stil und ihre Stilentwicklung – von der Society-Ikone zur erfolgreichen Unternehmerin.

Der Sale ist eine einmalige Gelegenheit, Pieces einer echten Modeikone zu erwerben, darunter ein Velours-Trainingsanzug von Juicy Couture, von Paris Hilton signierte Slogan-T-Shirts und eine Von-Dutch-Jacke, glitzernde Jeansjacken mit aufgesticktem Paris Hilton-Schriftzug auf dem Rücken und eine Vintage-Tasche von Takashi Murakami x Louis Vuitton. Zu den weiteren Highlights gehören eine Bikerjacke mit Nieten von Miu Miu, ihre typischen Minikleider von Marken wie Lanvin, Mugler, Self-Portrait und Zhivago sowie eine Auswahl an Handtaschen und Schuhen von Balenciaga, Versace und Giuseppe Zanotti. Max Mara unterstützt den Sale mit dem Max Mara 101801 Mantel, einem zeitlosen Stück, das Paris immer wieder getragen hat. Und auch Pamella Roland, eine langjährige Unterstützerin von Hilton, hat ein Abendkleid gespendet. Die Pieces liegen zwischen 75€ und 2250€ und werden weltweit erhältlich sein.

„Ich liebe es, Risiken einzugehen und mit Mode zu experimentieren. Mein Ziel ist es, dass die Stücke aus meinem Kleiderschrank andere dazu ermutigen, ihren eigenen Stil auszuprobieren und ihre Individualität auszuleben. Mit diesem Sale unterstütze ich meine Wohltätigkeitsorganisation, die nach den verheerenden Bränden in Los Angeles Hilfe leistet, sich für den Schutz gefährdeter Jugendlicher vor Kindesmissbrauch einsetzt und Menschen in Not Hoffnung gibt. Für mich gibt es keinen besseren Weg, meine Leidenschaft für Mode und Wohltätigkeit zu verbinden als mit einem Closet Sale. Ich bin Vestiaire Collective dankbar, dass sie nicht nur wohltätige Zwecke fördern, sondern auch dazu inspirieren, mutige und ikonische Mode zu kaufen", so Paris Hilton, CEO von 11:11 Media Impact.