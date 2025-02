Mega-Kursexplosion: SolarEdge schockiert Short-Seller!

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Lebenszeichen nach brutalem Absturz

Besonders hart getroffen hat es in den vergangenen zwei Jahren die Anteile von SolarEdge. Die Aktie des Solarausrüsters wechselte zeitweise für 350 US-Dollar den Besitzer. Noch vor wenigen Wochen gab es sie zu fast einstelligen Kursen zu haben.

Doch von diesen Mehrjahrestiefs erholen sich die Anteile am Mittwoch deutlich, denn das Unternehmen hat Zahlen über den Erwartungen des Marktes präsentiert – und vor allem mit einem positiven Cashflow Aufsehen erregt.

Trotz erneuter Verluste: Cashflow wechselt das Vorzeichen

Gegenüber dem Vorjahresquartal fielen die Erlöse um 37,9 Prozent auf 196,2 Millionen US-Dollar. Doch damit konnten die Erwartungen um rund 7 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Eine deutliche Verfehlung der Prognosen gab es jedoch beim bereinigten Gewinn.

Der fiel mit -3,52 US-Dollar pro Aktie um die Hälfte niedriger aus als erwartet. Ohne Bereinigungen lag der Fehlbetrag sogar bei 5,00 US-Dollar je Anteilsschein, was einen Gesamtverlust in Höhe von 287,4 Millionen US-Dollar bedeutet.

Ursache hierfür sind vor allem Wertminderungen in Höhe von 138 Millionen US-Dollar. Schon im Quartal zuvor hatte SolarEdge Warenwerte und Lagerbestände um mehrere Hundert Millionen US-Dollar in ihrem Wert korrigiert.

All diesen Widerständen zum Trotz ist es dem Unternehmen gelungen, einen freien Cashflow in Höhe von 25,5 Millionen US-Dollar zu erzielen. Das bedeutet gegenüber dem Vorquartal eine Verbesserung von 160 Millionen US-Dollar und gegenüber dem Vorjahresquartal sogar in Höhe von 205 Millionen US-Dollar. Damit scheint sich der konsequente Sparkurs und die Entlassung vieler Hunderter Mitarbeiter aus finanzieller Sicht auszuzahlen.

CEO stellt Turnaround in Aussicht

Für das kommende Quartal hat das Unternehmen einen Umsatz von 195 bis 215 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Das deutet nicht nur auf eine erste Erholung hin, sondern lag auch über der Konsensschätzung von 204 Millionen US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge soll zwischen 6 und 10 Prozent liegen.

Vorstandsvorsitzender CEO Shuki Nir zeigte sich nach dem Geschäftsbericht optimistisch und gab sich bezüglich eines Comebacks des Unternehmens und seiner Aktie kämpferisch: "Wir stehen erst am Anfang unserer Turnaround-Geschichte. Die Rückkehr zur positiven Free-Cashflow-Generierung im vierten Quartal ist ein solider erster Schritt, und wir erwarten, im ersten Quartal 2025 sowie im gesamten Jahr 2025 einen positiven Free Cashflow zu erzielen."

Kursexplosion setzt Shortseller unter Druck

Am Markt reagieren Anlegerinnen und Anleger begeistert über den Geschäftsbericht. Die Aktie zündete schon in der US-Vorbörse ein Kursfeuerwerk und ging mit einem Plus von 30 Prozent in den Handel. Am späten Mittwochnachmittag ist es jedoch zu einigen Gewinnmitnahmen gekommen. Um 17:00 Uhr (MEZ) beträgt das Plus aber noch immer beachtliche 20,7 Prozent.

Damit steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Zugewinn von mehr als 50 Prozent zu Buche. Der vom CEO in Aussicht gestellte Turnaround des Unternehmens wird am Markt also bereits vorweggenommen. Die Kursexplosion ist auch auf das hohe Leerverkaufsinteresse zurückzuführen. Laut der Daten von Seeking Alpha waren zuletzt fast 40 Prozent aller Anteile leerverkauft.

Von dem gewaltigen Kursanstieg profitieren auch andere Branchenwerte, wie Enphase Energy (+4,0 Prozent) und First Solar (+2,3 Prozent). Selbst SMA Solar kann sich mit einem Plus von einem Prozent gegen das am Mittwoch in Deutschland schwache Gesamtmarktumfeld behaupten.

Fazit: Es bleibt weiterhin viel zu tun

Sowohl vor dem Unternehmen als auch den Käuferinnen und Käufern liegt für einen nachhaltigen Turnaround aber noch viel Arbeit. Für 2025 erwarten Analysten einen Verlust von -2,58 US-Dollar pro Anteilsschein. Damit kommt SolarEdge auf ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,6.

Aus technischer Perspektive gilt es für ein weiteres prozyklisches Kaufsignal die Marke von 24,21 US-Dollar zu erobern. Hier nämlich verläuft die 200-Tage-Linie, über der sich die SolarEdge-Aktie das letzte Mal im Juni 2023 befunden hatte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion