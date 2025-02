Minnesota Timberwolves und Aires Tech führen bahnbrechende EMF-freundliche Technologie in der Arena ein

Aires Tech unterstützt diese bahnbrechende Initiative und treibt seine Mission zur Optimierung der EMF-Strahlung von Elektronik und drahtloser Technologie durch den Standard „Aires Certified SpacesTM“ voran.*

Minnesota, MN – 19. Februar 2025 – Das NBA-Team Minnesota Timberwolves und Aires Tech („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), haben sich zusammengetan, um eine beispiellose Arena für Fans, Spieler und Mitarbeiter im Target Center zu eröffnen, die elektromagnetische Felder (EMF) berücksichtigt, und diese in die Trainingsanlage des Teams am Mayo Clinic Square zu integrieren. Diese erste Innovation ihrer Art im Bereich des Sporterlebnisses zielt darauf ab, die von Elektronik und drahtloser Technologie ausgehenden elektromagnetischen Felder zu optimieren und so ein gesünderes und angenehmeres Erlebnis für alle zu schaffen, die in der Arena arbeiten, gegeneinander antreten und mitfiebern.

American Aires, Inc. (CSE: WiFi) (OTCQB: AAIRF) („Aires Tech“ oder „Aires“) sponsert die Installation von Aires-Geräten, die Spieler und Fans vor den potenziell schädlichen Auswirkungen der EMF-Strahlung schützen und gleichzeitig die normale Funktion elektronischer Geräte ermöglichen sollen. Der langfristige Vertrag umfasst die Installation der Technologie in wichtigen Bereichen, in denen sich Spieler versammeln, wie z. B. im Filmraum und im Kraftraum der Trainingsanlage. Darüber hinaus wird die von Aires unterstützte Technologie in stark frequentierte Fanbereiche im gesamten Eingangsbereich des Target Centers integriert.

Die Installation markiert die erste offizielle Übernahme des Standards „Aires Certified SpacesTM (ACS)“, einer Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen zur Schaffung autorisierter EMF-freundlicher Räume. Sie markiert auch einen wichtigen ersten Schritt in Richtung des laufenden Plans von Aires, den kommerziellen B2B-Markt zu erobern, der für Aires eine enorme globale Chance darstellt, Unternehmen und Organisationen aller Art mit EMF-Schutzlösungen auszustatten.

