Diese Schweizer Technologieperle schießt auf ein neues Rekordhoch!

Dabei hat Hardware- und Peripheriegeräte-Hersteller Logitech seinen Sitz in Apples im Kanton Waadt, während Garmin in Schaffhausen beheimatet ist. Dessen Aktie ist am Mittwochabend an der Spitze des US-Gesamtmarktindex S&P 500 zu finden.

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Garmin katapultiert sich an die Spitze des S&P 500

Ursache hierfür sind die am Mittag vorgelegten Quartalszahlen. Der Hersteller von Fitnessgeräten und Smartwatches, aber auch von Radar- und GPS-Systemen für Flugzeuge und Schiffe hat einen überaus überzeugenden Geschäftsbericht vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 23,0 Prozent auf 1,82 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Schätzungen um stolze 120 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Einen ähnlichen Beat präsentierte Garmin auch beim Gewinn.

Statt der erwarteten 2,02 US-Dollar pro Anteilsschein legte das Unternehmen einen Ertrag in Höhe von 2,41 US-Dollar vor. Insgesamt verdienten die Schweizer in den vergangenen drei Monaten 435,6 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es zwar noch 542,1 Millionen US-Dollar, damals profitierte das Unternehmen aber von einer einmaligen Steuergutschrift in Höhe von 159,1 Millionen US-Dollar.

Operativer Gewinn steigt stark, optimistische Prognose für 2025

Am stärksten kletterten die Erlöse ausgerechnet in den nach dem Corona-Boom lange schwachen Segmenten Fitness und Outdoor. Hier steigerte sich Garmin dank neuer Produkte um 31 beziehungsweise 29 Prozent. Aber auch in der Automobilsparte ist es mit einem Umsatzplus von 30 Prozent hervorragend gelaufen.

Gleichzeitig konnte die operative Marge im Vorjahresvergleich um 5,3 Prozentpunkte auf 28,3 Prozent gesteigert werden. Das sorgte für den überproportionalen Anstieg des operativen Gewinns, der von 340,5 auf 516,1 Millionen US-Dollar kletterte.

Für 2025 erwartet der Konzern einen Erlös in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar. Damit konnte die Prognose der Analysten um 80 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Bei der operativen Marge zeigte sich Garmin mit 25,0 Prozent hingegen konservativ. Daraus soll ein Gewinn von 7,80 US-Dollar pro Aktie erzielt werden, was um 5 Cent über den Erwartungen der Experten lag.

Zahlen begeistern, Aktie erreicht neue Allzeithochs

Investoren zeigen sich am frühen Mittwochabend begeistert über das gute Abschneiden der Schweizer. Die Aktie klettert um mehr als 13 Prozent und erreicht mit einem Kurs von 243 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Die seit dem Jahreswechsel erzielten Gewinne belaufen sich so auf bereits 17,7 Prozent, während gegenüber dem Stand vor 12 Monaten ein Plus von fast 82 Prozent zu Buche steht.

Der anhaltende Höhenflug der Aktie sorgt jedoch für ein wachsendes Bewertungsproblem. Denn auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist Garmin für 2025 bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,2 bewertet. Das ist selbst vor dem aktuell dynamischen Wachstum viel, denn der Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre lag bei einem KGV von 24.

Fazit: Gewinne laufen lassen, aber nicht mehr einsteigen

Die Anteile der Schweizer Technologieperle Garmin verteuern sich zur Wochenmitte stark, nachdem das Unternehmen einen hervorragenden Quartalsbericht präsentiert hat, der mit einem hohen Wachstum überzeugen konnte.

Die Aktie führt den US-Gesamtmarktindex S&P 500 mit einem Zuwachs von mehr als 13 Prozent an und verteuert sich damit aus dem Stand auf neue Rekordnotierungen, die aus technischer Perspektive ein Kaufsignal bedeuten. Die Bewertung der Aktie ist inzwischen aber als fortgeschritten zu betrachten. Ein Einstieg drängt sich daher aktuell nicht mehr auf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Garmin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,56 % und einem Kurs von 236EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2025, 18:01 Uhr) gehandelt.

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!