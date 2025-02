Hochtief verringert Minus - Barclays lobt Ergebnis und Ausblick

Ein möglicher Waffenstillstand im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hätte einen großen Überraschungseffekt und könnte für viel Bewegung an den Börsen sorgen.Noch glaubt daran in Europa zwar nur eine Minderheit, aber die jüngsten Wahlen in den USA haben bei einigen die Hoffnung geweckt, dass ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine in Sicht sein könnte, zumal der neu gewählte Präsident Donald Trump zügig positive Fortschritte versprochen hat.JPMorgan hat einen speziellen "Ukraine-Waffenstillstand-Korb" zusammengestellt, der als Maßstab dafür dient, welche Unternehmen in einem solchen Szenario profitieren könnten. Dieser Korb mit insgesamt 34 Aktien umfasst unter anderem Banken, Bauunternehmen und Firmen, die voraussichtlich von niedrigeren Öl- und Gaspreisen profitieren werden.Die Mitglieder des JPMorgan-Ukraine-Waffenstillstand-Korbs im Überblick:Sollte es tatsächlich dazu kommen, hätte der Korb auch deshalb Potenzial, weil die Durchschnittsbewertung laut JPMorgan moderat und somit attraktiv ist.Beim Chemiesektor, der sich in den vergangenen drei Jahren als Underperformer entpuppte, erhöht JPMorgan das Anlageurteil von Untergewichten auf Übergewichten. Nachdem die US-Bank drei Jahre lang eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Chemiesektor eingenommen hatte, sind die zuständigen Analysten der Meinung, dass man nun wieder optimistischer werden sollte. Wie sehr dieser Sektor im Vergleich zum Gesamtmarkt zurückhinkt, zeigt sich den Angaben zufolge daran, dass der wichtige Branchenvertreter BASF immer noch deutlich unter dem Niveau vom Februar 2022 handelt, während sich der EURO STOXX 50 um 30% über dem damaligen Niveau bewegt.Ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine könnte der Startschuss für eine neue Marktphase sein, und vorausschauend agierende Anleger tun gut daran, schon jetzt über die damit verbundenen Folgen an den Börsen nachzudenken.Quelle: https://mobile.traderfox.com/blog/aktien-magazin/ukraine-krieg-welche-34-aktien-aus-europa-bei-einem-waffenstillstand-durchstarten-konnten/p-136027/