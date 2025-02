Wie COMPAYTENCE Online-Händlern bei Schwierigkeiten mit dem Zahlungsdienstleister hilft (FOTO)

NormanBates1 schrieb 05.02.25, 11:20

Quelle Tenbagger Depot von Aktien-mag.de

Liebe Tenbagger-Investoren



Die Aktie von PayPal [PYPL | WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038] hat bei der Vorlage der Zahlen zum 4. Quartal am 4. Februar eine kalte Dusche erhalten, obwohl das Ergebnis zufriedenstellend war. Was zu dem Kursrückgang von 13 % geführt hat, waren mehrere Faktoren, wie steigende Ausgaben und eine Verlangsamung des Gesamtzahlungsvolumens für das Jahr 2025. Allerdings denke ich, dass ein Großteil der Kursverluste eher auf die im Vorfeld hohen Erwartungen und die Tatsache, dass die Aktie zuletzt gut gelaufen ist, zurückzuführen ist und weniger darauf, dass die Transformation scheitern könnte.



Bei PayPal handelt es sich um ein Unternehmen, das darum kämpft, Marktanteile zurückzuerobern, nachdem ein zunehmender Wettbewerb zu einem rückläufigen Wachstum geführt hat. Mit Alex Chriss als neuem CEO, der sich auf Initiativen wie dem Aufbau von mehr Omnichannel-Funktionen, die Einführung von kundenspezifischer Werbung sowie die Ausweitung des Angebotes auf andere Unternehmen wie Meta oder Adyen konzentriert, scheint es immer besser zu gelingen, die Schwächephase hinter sich zu lassen. Das zeigen auch die Zahlen zum 4. Quartal. Denn die waren gar nicht schlecht.



Die Zahlen zum 4. Quartal liegen im Rahmen der Erwartungen



So erzielte PayPal einen bereinigten Gewinn von 1,19 USD pro Aktie, während Analysten nur 1,12 USD erwartet hatten. Der Umsatz stieg auf 8,37 Mrd. USD, was einem YoY-Wachstum von 4 % entspricht. Die Schätzungen warne nur von 8,26 Mrd. USD ausgegangen. Die operative Marge ging um 34 Basispunkte zurück und lag im 4. Quartal bei 18 % und auf Sicht des Gesamtjahres bei 18,4 %, wobei die Kosten leicht anstiegen. Sie lagen mit 6,93 Mrd. USD über den erwarteten 6,51 Mrd. USD.



Die Transaktionsmarge, mit der PayPal die Rentabilität seines Kerngeschäfts misst, ist zwar um 7 % auf 14,7 Mrd. USD gestiegen. Allerdings ist genau dies ein Punkt, den es zu bemängeln gilt, da wir im letzten Quartal noch 8 % gesehen haben. Für das Jahr 2025 rechnet PayPal mit einem Wachstum der Transaktionsmargen in USD von 4 % bis 5 % auf 15,2 bis 15,4 Mrd. USD, was im Rahmen der Prognosen lag und durchaus zeigt, dass sich die Initiativen der letzten Quartale positiv in den Ergebnissen niederzuschlagen beginnen.

Gewinnprognose über den Erwartungen



Positiv hervorzuheben ist, dass das Unternehmen die Prognose für das Jahr 2025 beim Gewinn je Aktie leicht angehoben hat. Erwartet wird nun ein EPS von 4,95 USD bis 5,10 USD, nach 4,90 USD. Der Umsatz dürfte im 1. Quartal im niedrigen einstelligen Bereich wachsen, wobei man aufgrund von Neuverhandlungen mit Braintree hier noch keine genauen Prognosen gegeben hat. Für die Transaktionsmarge sieht man ein Wachstum von 4 bis 5 %. Beim freien Cashflow erwartet man 6 Mrd. bis 7 Mrd. USD, während der Konsens bei 6,6 Mrd. USD liegt. Der Großteil davon soll in Aktienrückkäufe fließen.



PayPal gab im letzten Quartal 1,2 Mrd. USD an die Aktionäre zurück, während im Gesamtjahr etwa 6 Mrd. USD an Aktienrückkäufen getätigt wurden. Für das Jahr 2025 wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 15 Mrd. USD genehmigt, was das Vertrauen in die langfristige Profitabilität unterstreichen dürfte.



Aktie nach wie vor mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis



Da die Aktie in den letzten Wochen gut gelaufen ist und schon ein wenig die Ergebnisse vorweggenommen hat, überrascht es mich nicht, dass die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen keine Freudensprünge gemacht hat, zumal das Unternehmen immer noch mit Problemen wie einem langsamen Wachstum und einem hohen Wettbewerb zu kämpfen hat.



Mittelfristig bin ich aber nach wie vor überzeugt, dass die Aktie immer noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bietet, zumal die Bewertung der Aktie mit einem KGV von 17 weiter attraktiv ist. Wie ich im Update am 31. Januar geschrieben habe, verwies das Analystenhaus Monness Crespi zuletzt auf das Wachstum, das „möglicherweise nicht linear verläuft“.



Genau das muss man als Anleger bei PayPal wissen: Es handelt sich um eine Turnaround-Story, die nach wie vor positiv zu bewerten ist, aber eben auch holprig bleibt. Positiv stimmen die Aussagen von Alex Criss bezüglich des neuen Jahres. So sagte er, dass die starke Dynamik, die PayPal geschaffen habe, eine gute Voraussetzung für das Jahr 2025 sei, in dem es nun darum gehe, die Akzeptanz zu steigern.



Monetarisierung von Venmo und Fastlane mit mehr als 2.000 Händlern



Dabei ist insbesondere die positive Entwicklung von Venmo hervorzuheben. Hier konnte PayPal mit einem Wachstum von 10 % beim Zahlungsvolumen überzeugen. Unternehmen wie DoorDash, Starbucks und Ticketmaster akzeptieren Venmo inzwischen als Zahlungsmethode. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Venmo-Debitkarte ist im Jahr 2024 um mehr als 30 % gestiegen, während die "Pay with Venmo"-Funktion ein Nutzerwachstum von über 20 % verzeichnet hat.



Was mich zudem positiv stimmt ist die Tatsache, dass PayPal in den letzten Monaten mehrere Partnerschaften mit Unternehmen wie Roku, Amazon, Global Payments, Fiserv, Adyen und Spotify angekündigt hat und ich denke, dass hier die Kunden das zukünftige Volumen kräftig steigern werden. Aktuell gibt es schon fast 2.000 Händler, die jetzt mit Fastlane arbeiten.



Mit Fastlane hat man ein Produkt mit starkem Wettbewerbsvorteil entwickelt. Es handelt sich um eine schnelle Checkout-Lösung, die nicht einfach nachgeahmt werden kann, und mit der man zukünftig sowohl die Konversionsraten der Händler als auch die Kundenerfahrung erheblich verbessern wird. Ich rechne nach wie vor damit, dass sich im 1. Quartal 2025 Fastlane zum ersten Mal positiv auf das Wachstum von PayPal auswirken wird.



Denn wie aus ersten Daten von PayPal hervorgeht, sind 25 % der Fastlane-Nutzer Kunden, die noch nie ein PayPal-Konto hatten. Und mehr als die Hälfte hat zwar ein PayPal-Konto, war aber in den letzten 12 Monaten nicht aktiv. Das heißt, dass 75 % der Fastlane-Kunden sind neue oder inaktive PayPal-Nutzer. Das bedeutet, dass Fastlane nicht nur die Konversion für die Händler verbessert, sondern auch mehr Kunden mit PayPal bekannt macht und es PayPal ermöglicht, aktive Nutzer wieder stärker einzubinden.



Das Jahr 2025 mit neuen Initiativen



Während das Jahr 2024 für PayPal ein Übergangsjahr war, hat das Unternehmen im Jahr 2025 vor, mit verschiedenen Initiativen wieder mehr Wachstum zu generieren. Darüber will das Management ausführlich beim Investorentag am 25. Februar berichten.



Daneben sagte der CEO, dass man sich im Jahr 2025 darauf konzentrieren werde, dass die neuen Produkte bekannter würden. „Wir haben erstklassige Produkte und Lösungen, und wir kratzen gerade mal an der Oberfläche. Sie können also noch mehr erwarten“, so Criss. Um die Kosten zu senken, will man sich überdies auf den Einsatz von KI konzentrieren.



Darüber hinaus vertieft das Unternehmen die Nutzerbeziehungen mit der Einführung von PayPal Everywhere, das dem Unternehmen über 1.000.000 neue Debitkartennutzer beschert hat. So bietet der Online-Geldtransferdient, der es ermöglicht, weltweit Geld an Freunde und Verwandte im Ausland zu überweisen, ein großes ungenutztes Potenzial, wobei PayPal Everywhere in diesem Jahr auf mehrere europäische Märkte ausgedehnt wird, einschließlich der Einführung von NFC-Funktionen in Deutschland.



Abschließende Überlegung



PayPal hat mit dem Jahr 2024 ein Übergangsjahr hinter sich, in dem die Weichen für neues Wachstum gestellt wurden. Trotz der Unsicherheiten, die bei PayPal nach wie vor bestehen, bin ich überzeugt, dass PayPal es in den kommenden Quartalen schaffen kann, eine stärkere Dynamik mit den verschiedenen neuen Produkten zu entwickeln. Neben höheren Kosten und einer rückläufigen Marge enttäuschte mich ein wenig die recht konservative Prognose. Für das 1. Quartal wird mit einem niedrigen einstelligen Wachstum gerechnet. Allerdings könnte dies auch Taktik sein.



Denn wir dürfen nicht vergessen, dass am 25. Februar mit dem Investorentag eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres für PayPal ansteht. Und wenn man jetzt eine konservative Prognose abgibt, dann kann man am Investorentag ein um so besseres Update liefern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Quartalsbericht kein Knaller war, die negative Reaktion auf die Ergebnisse mir aber übertrieben erscheint. Ich gehe davon aus, dass sich die Aktie spätestens mit dem Investorentag am 25. Februar wieder stabilisieren wird. Wer aktuell überlegt, eine Position in PayPal zu eröffnen, sollte zunächst eine Stabilisierung in der Aktie abwarten.