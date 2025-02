Kursverluste nach EZB-Aussagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,35 Prozent auf 131,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,54 Prozent.

Belastend wirkten sich Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel aus, die ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir möglicherweise bei den Zinssenkungen pausieren oder stoppen müssen", sagte Schnabel der "Financial Times". Sie wisse zwar nicht, was auf den nächsten Sitzungen passiere. "Aber wir müssen diese Diskussion beginnen."