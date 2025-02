METLEN Energy & Metals schließt langfristige strategische Vereinbarungen mit Rio Tinto über Bauxit und Tonerde ab

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - METLEN Energy & Metals

(https://www.metlengroup.com/) ( METLEN ) freut sich, den Abschluss zweier

langfristiger strategischer Vereinbarungen mit Rio Tinto bekannt zu geben, die

Verbesserungen in der Lieferkette sowohl bei Bauxit als auch bei Tonerde

sicherstellen.



Wie bereits unter angekündigt (https://www.metlengroup.com/news/press-releases/n

ew-large-scale-mining-metallurgical-industrial-investment-by-metlen/) , hat sich

METLEN verpflichtet, seine Aluminiumoxid-Produktionskapazitäten durch eine

bahnbrechende Investition im historischen Werk Aluminium of Greece" in Agios

Nikolaos, Viotia, Griechenland, in großem Umfang zu erweitern. Diese Investition

wird die Tonerdeproduktion der Raffinerie von 865.000 Tonnen auf 1.265.000

Tonnen pro Jahr erheblich steigern.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms! Short 651,10€ 4,21 × 14,65 Zum Produkt Long 657,06€ 4,31 × 14,37 Zum Produkt