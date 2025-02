Hochtief: Anleger müssen nicht lange überlegen - Rücksetzer ist eine Chance!

Hochtief steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den operativen Konzerngewinn um 13 Prozent auf 625 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 20 Prozent und erreichte 33,3 Milliarden Euro.

Die Aktionäre, darunter der spanische Mutterkonzern ACS mit einem Anteil von etwas mehr als 75 Prozent, können sich auf eine höhere Dividende freuen. Sie soll auf 5,23 Euro je Aktie steigen, nachdem sie im Vorjahr noch bei 4,40 Euro lag.

Der Ausblick

Vorstandschef Juan Santamaria hob die deutlichen Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie hervor. Der Auftragseingang stieg um 14 Prozent auf 41,8 Milliarden Euro. Insgesamt verfügt Hochtief über einen Auftragsbestand von 67,6 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 12,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Für das Jahr 2025 rechnet Santamaria mit einem operativen Nettogewinn zwischen 680 und 730 Millionen Euro. Dies würde einem Anstieg von mindestens 9 bis maximal 17 Prozent entsprechen.

Der Kurstreiber

Der Essener Baukonzern Hochtief sieht weiterhin große Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie der Spitzentechnologie, insbesondere beim Bau von Rechenzentren. CEO Juan Santamaria betonte, dass das Unternehmen in diesen Bereich nicht nur als Baupartner involviert ist, sondern auch selbst investiert. Als Treiber dieses Trends nennt er die rasante Verbreitung von Cloud Computing und Künstlicher Intelligenz (KI), die voraussichtlich noch über Jahre hinweg anhalten wird.

Die Bedeutung dieses Geschäfts zeigt sich in den Zahlen: Ende 2024 belief sich der Auftragsbestand für Rechenzentren auf 8 Milliarden Euro, was mehr als 12 Prozent des gesamten Auftragsvolumens von Hochtief ausmachte – eine Verdoppelung innerhalb von nur zwei Jahren. Die US-Tochter Turner erhielt im vergangenen Jahr gemeinsam mit Partnern einen Großauftrag vom Internetkonzern Meta. In Louisiana soll ein Rechenzentrum entstehen, dessen Baukosten über 10 Milliarden US-Dollar betragen. Der Hochtief-Chef betonte, dass er jede weitere Gelegenheit nutzen werde, um diesen Wachstumsmarkt weiter zu erschließen.

Mein Tipp: Wer seit rund einem Jahr in die Aktie von Hochtief investiert ist, der hat trotz des Rücksetzers immer noch ein Plus von fast 50 Prozent in seinem Depot. Anleger, die zu Beginn des Jahres beim DAX-Konzern an Bord gegangen sind, liegen ebenfalls im Plus - rund 15 Prozent. Von daher ist der Rücksetzer nach den Zahlen auch kein großer Beinbruch.

Der Ausblick, besonders beim Wachstumsmarkt Rechenzentren, macht allerdings Appetit auf mehr. Aus diesem Grund kann der Rückschlag im Kurs ruhig genutzt werden, um bestehende Positionen aufzustocken oder beim Essener Baukonzern einzusteigen.

Die Analysten hatten zwar beim um Sondereffekte bereinigten Nettoergebnis zwar mit etwas mehr gerechnet, aber dafür liegt der Ausblick von Hochtief beim operativen Ergebnis über den Schätzungen der Experten.

Mit einem geschätzten KGV von 16,9 ist die Aktie von Hochtief bei den Wachstumsaussichten auch nicht zu teuer bewertet.

