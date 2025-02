Die Zukunft des Payments - mehr als nur Mittel zum Zweck (VIDEO)

Aktienkater schrieb 16.02.25, 14:07

"Stimmt imker, die Flasche Champagner fehlt noch! Kostet hier übrigens 899 Dollar. Vielleicht bringe ich dir eine mit 🥂"



Hi Lynx,

Wenn das so ist, dann bin ich ja beruhigt, dass Du Möglichkeiten findest, die üppige Coba-Dividende zukünftig wenigstens ohne extraterrestrische Ausflüge auszugeben.

Sofern wir nicht 'verschluckt' werden, können wir uns m. E. auch in den nächsten Jahren auf deutliche Dividendenerhöhungen einstellen.



Deine Idee mit der Segelyacht finde ich übrigens hervorragend - kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen!!

Erster Törnvorschlag: Segeln in der Dänischen Südsee. Da ist alles dabei: herrliches Segelvergnügen, wunderschöne, fast einsame Inseln, beste Sandstrände, nette Menschen und sogar ein exotisch anmutendes Zielgebiet bei geringstem CO2-Fußabdruck. Was will man mehr? Den teuren Champagner gibt's dort meines Wissens allerdings nicht aber den kann man auch mitnehmen. Einen Kühlschrank muss Deine Yacht schon haben - man weiß ja nie, welche positiven Nachrichten uns vom Coba-Vorstand zukünftig überraschen.

Die auf dem Capital Markets Day vergangene Woche verkündeten Ergebnisse und Aussichten haben offenbar entgegen einiger vorheriger Meinungen hier dann doch positiv überrascht. Ich bin jedenfalls mehr als zufrieden.

Gruß und einen schönen Urlaub

Aktienkater