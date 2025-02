Kritik von Aiwanger, Lob von Grünen

FREISING (dpa-AFX) - Bayerns letztes großes Kohlekraftwerk hätte aus Sicht von Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger länger in Betrieb bleiben können. "Die Logik des Kohleausstiegs schlägt nun auch in Bayern zu", kritisierte der Freie-Wähler-Chef kurz vor der angekündigten Abschaltung des Kraftwerks in Zolling im Landkreis Freising am Freitag. Greenpeace Bayern und die Grünen im Landtag begrüßten die Abschaltung.

Das Steinkohlekraftwerk Zolling des Kraftwerksbetreibers Onyx Power stellt am Freitag den regulären Betrieb ein, bleibt aber bis 31. März 2031 in der Netzreserve, etwa für Dunkelflauten.