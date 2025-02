Aramco plant den Einstieg in den philippinischen Einzelhandelsmarkt mit einer Vereinbarung über den Erwerb einer 25%igen Beteiligung an Unioil

Yasser Mufti, Aramco Executive Vice President of Products & Customers, sagte: „Diese Investition ist ein weiterer Schritt in unserer globalen Strategie, das Einzelhandelsnetz von Aramco zu erweitern, und wir freuen uns darauf, die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Aramco den Kunden auf den Philippinen vorzustellen. Unsere internationale Expansion zielt darauf ab, zusätzlichen Wert zu schaffen und unsere Beteiligung an dynamischen Volkswirtschaften in Zusammenarbeit mit etablierten Partnern zu verstärken. Wir freuen uns, mit Unioil, einem dynamischen Akteur auf dem schnell wachsenden philippinischen Kraftstoffmarkt, die nächste Etappe dieser Reise anzutreten".

Unioil, ein diversifizierter Betreiber von nachgelagerten Kraftstoffen, wurde 1966 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Einzelhandels-, Großhandels- und Lagerunternehmen auf den Philippinen mit einem Netz von 165 Tankstellen und vier Lagerterminals im Land.

Die Ankündigung folgt auf frühere Einzelhandelsakquisitionen von Aramco in Chile und Pakistan. Nach der Fertigstellung beabsichtigt Aramco, seine Marke, wettbewerbsfähige Einzelhandelsangebote und Schmierstoffe der Marke Valvoline auf ausgewählte Tankstellen auf den Philippinen auszuweiten.

Über Aramco

