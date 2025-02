Kampfansage an Android Apple stellt das iPhone 16e vor – mit "günstiger KI" zurück an die Spitze? Apple hat am Mittwoch das iPhone 16e, ein neues Low-Cost-Modell, vorgestellt. Mit einem Preis von 599 US-Dollar soll es den Wettbewerb mit Samsung, Huawei und anderen Android-Herstellern in der Mittelklasse verschärfen.