Diese Bilder braucht jede Firma im Jahr 2025 (FOTO)

Plauen (ots) - Fotos sind die Visitenkarten eines Unternehmens - sie erzählen

die Geschichte der Marke auf den ersten Blick. Der Einsatz professioneller Fotos

im Marketing wird immer wichtiger, aber was braucht eine Firma wirklich, um im

Jahr 2025 überzeugend aufzutreten? Gerade in einer Welt, in der Visuelles mehr

Bedeutung denn je hat, ist es entscheidend, die richtigen Aufnahmen zu wählen.



Jedes Unternehmen braucht Bilder, die nicht nur gut aussehen, sondern auch die

Werte und Identität widerspiegeln. Es geht dabei nicht nur darum, schöne Fotos

zu haben, sondern darum, die richtige Botschaft zu vermitteln und die Zielgruppe

anzusprechen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Fotos unverzichtbar sind,

um im Jahr 2025 herauszustechen.









Suchen Menschen heutzutage nach einem Unternehmen, erfolgt der erste Gang meist

auf die Webseite oder in die sozialen Medien. Wer dort jedoch auf veraltete

Bilder trifft oder im schlimmsten Fall gar keine findet, ist sofort

abgeschreckt. Eingestaubte Webseiten und Social-Media-Profile erwecken den

Eindruck, dass ein Unternehmen sich keine große Mühe gibt. Das hinterlässt ein

schlechtes Gefühl. Wie soll wohl die Zusammenarbeit mit einem Betrieb aussehen,

der schon bei der eigenen Präsenz nachlässig ist?



Ein anderes Gefühl entsteht, wenn der Besucher auf den ersten Blick

professionelle Bilder vom Unternehmen und dem Team vorfindet. Potenzielle Kunden

und Mitarbeiter können sich auf diese Weise viel einfacher mit dem Unternehmen

identifizieren. Schließlich lernt man bereits die ersten Mitarbeiter über die

Bilder kennen und gewinnt Einblicke in das Unternehmen. Der Besucher fasst so

Vertrauen. Hinzu kommt, dass eine gepflegte Präsenz gewissermaßen auch die

Arbeitsweise widerspiegelt. Ansprechende und moderne Fotos stehen für einen

Betrieb, der auf seine Außenwirkung achtet - und folglich auch im Umgang mit dem

Kunden akribisch vorgeht. Was aber zeichnet das perfekte Foto für das eigene

Unternehmen aus?



Die richtige Bildsprache für das eigene Business finden



Die Art der Fotos hängt zunächst vor allem von der Branche ab. In einem modernen

Start-up eignen sich beispielsweise Teamfotos in entspannter Atmosphäre, während

ein traditionelles Unternehmen eher klassische Porträts benötigt.

Handwerksbetriebe können wiederum von dynamischen Aufnahmen profitieren, die den

Arbeitsalltag zeigen, während ein Tech-Unternehmen mit kreativen Bildern von

Innovationen punktet. Wichtig ist, dass die Bilder zur Marke passen und eine

Geschichte erzählen.



Besonders spannend sind Aufnahmen, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren.





