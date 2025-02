Globale Börsen im Fokus: DAX stürzt ab, S&P 500 trotzt dem Trend

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 1,86% und steht aktuell bei 22.445,16 Punkten. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der um 2,55% auf 27.622,56 Punkte fällt. Auch der SDAX notiert im Minus, mit einem Rückgang von 1,03% auf 14.898,98 Punkte. Der TecDAX zeigt sich mit einem Minus von 0,59% auf 3.861,03 Punkten etwas stabiler, bleibt jedoch ebenfalls im negativen Bereich. Im internationalen Vergleich zeigt sich der US-amerikanische Dow Jones nahezu unverändert, mit einem leichten Minus von 0,08% und einem Stand von 44.447,00 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann als einziger der betrachteten Indizes ein Plus verzeichnen, mit einem Anstieg von 0,28% auf 6.132,04 Punkte. Insgesamt dominieren an den deutschen Börsen die negativen Vorzeichen, während der S&P 500 in den USA einen leichten Aufwärtstrend zeigt. Diese gemischte Entwicklung spiegelt die Unsicherheiten und unterschiedlichen Marktbedingungen wider, die derzeit die globalen Finanzmärkte prägen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 1.47%.E.ON und Rheinmetall folgen mit Zuwächsen von 0.56% und 0.54% respektive.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Siemens Energy fällt um 4.43%, BASF um 4.45% und Heidelberg Materials sogar um 5.45%.Im MDAX stechen HENSOLDT mit einem Plus von 1.15% sowie AIXTRON und Gerresheimer mit 0.22% und 0.19% hervor.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von TUI mit einem Rückgang von 6.74%. Delivery Hero und Lanxess folgen mit Verlusten von 6.15% und 5.54%.Die SDAX-Topwerte werden von Elmos Semiconductor dominiert, das um 6.07% zulegt. PVA TePla und SUESS MicroTec verzeichnen ebenfalls positive Entwicklungen mit 3.91% und 3.35%.Auf der anderen Seite stehen die SDAX-Flopwerte, bei denen Formycon mit einem Rückgang von 8.73% am stärksten betroffen ist. JOST Werke und SGL Carbon folgen mit Verlusten von 3.96% und 4.43%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit den SDAX-Werten, wobei Elmos Semiconductor erneut mit 6.07% an der Spitze steht, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.35% und PNE mit 2.89%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Formycon mit einem Rückgang von 8.73%. Nordex und Evotec folgen mit Verlusten von 2.95% und 3.88%.Im Dow Jones verzeichnet Walt Disney den höchsten Anstieg mit 1.79%, gefolgt von Honeywell International mit 1.49% und Johnson & Johnson mit 1.43%.Die Flopwerte im Dow Jones sind Salesforce mit einem Rückgang von 1.34%, Nike (B) mit -1.62% und The Home Depot mit -2.12%.Im S&P 500 führt Garmin mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.80%, gefolgt von Devon Energy mit 9.78% und Charles River Laboratories International mit 6.94%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von International Flavors & Fragrances mit -4.80%, Intel mit -5.60% und Arista Networks mit -5.83%.