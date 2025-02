Die herausragendsten Akteure der Finanzwelt

München (ots) - Die renommierten "Goldenen Bullen" werden auch in diesem Jahr

für die herausragendsten Leistungen der Finanzbranche an die besten Unternehmen,

Fondsmanager und Finanzdienstleister verliehen. Nun gaben die Redaktion von

BÖRSE ONLINE, EURuro und EURuro am Sonntag die Preisträger bekannt, die am 14.

März 2025 im feierlichen Rahmen in München ausgezeichnet werden. Die begehrten

Preise wurden in 17 Kategorien vergeben und honorieren Innovation, nachhaltigen

Erfolg und strategische Weitsicht.



Die Goldenen Bullen gehören seit über 30 Jahren zu den wichtigsten

Auszeichnungen der deutschen Finanzszene. Jahr für Jahr ermittelt die Redaktion

des Fachmagazins EURuro gemeinsam mit renommierten Experten die Besten der

Finanz-, Wirtschafts- und Bankenszene in 17 Kategorien. Nun wurden die

diesjährigen Gewinner bekannt gegeben. Im März werden dann die Goldenen Bullen

im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung im kleinen Kreis an die

Erstplatzierten feierlich überreicht.







DJE Kapital AG zum "Fondsmanager des Jahres" gekürt. Seine Fonds DJE - Zins &

Dividende und DJE - Dividende & Substanz erwiesen sich gerade in turbulenten

Marktphasen als stabil und ertragreich. Mit diesem Goldenen Bullen werden

Fondsmanager ausgezeichnet, die durch eine konsequente Anlagestrategie und eine

herausragende Performance überzeugen. Bereits vier Milliarden Euro haben ihm

Anleger anvertraut, die Wert auf stabile Renditen legen und große Risiken

vermeiden wollen.



Die Auszeichnung "Fondsgesellschaft des Jahres" geht erneut an die Deka

Investment GmbH . Damit wird die Fondsgesellschaft mit mehr als 40 aufgelegten

Fonds ausgezeichnet, die sich durch nachhaltigen Erfolg, eine starke

Produktpalette und eine herausragende Marktstellung auszeichnet. Mit einer

exzellenten Fondsperformance und innovativen Investmentansätzen setzte sich der

Vermögensverwalter gegen die Konkurrenz durch und stellte erneut seine Kompetenz

im Asset Management unter Beweis. Ausschlaggebend für den Erfolg im diesjährigen

Wettbewerb waren die überdurchschnittlichen EURuro-FondsNoten der 104 in die

Bewertung eingeflossenen Deka-Fonds.



Die ETF-Marke Xtrackers der DWS-Gruppe wurde für ihre innovativen Produkte als

"ETF-Haus des Jahres" ausgezeichnet. Besonders der neue MSCI World ex USA ETF

des Teams um Patrick Diel traf den Nerv der Anleger, indem er eine

differenzierte Investmentstrategie ermöglichte. Der Preis würdigt das

ETF-Unternehmen mit den innovativsten und erfolgreichsten Produkten.



Nach einem herausfordernden Jahr feierte die GANÉ Investment-AG mit dem GANÉ Seite 2 ► Seite 1 von 3



