ATX unter Druck nach sieben Gewinntagen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach dem jüngsten Aufwärtsschub mit klaren Abschlägen geschlossen. Vor allem im Späthandel ging es merklich nach unten. Der ATX büßte 1,96 Prozent auf 4.065,12 Punkte ein, nachdem der Leitindex zuvor sieben Gewinntage in Folge verbucht hatte. Seit dem Jahresauftakt liegt der ATX etwa elf Prozent im Plus.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte starke Kursrückgänge zu sehen, nach den jüngsten Rekorden beim Dax und EuroStoxx-50.