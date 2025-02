High Tide wurde von der TSX Venture Exchange zum zweiten Mal in Folge als Top 50-Unternehmen ausgezeichnet

CALGARY, AB, 19. Februar 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es von der TSX Venture Exchange („TSXV“) zum zweiten Mal in Folge als ein Top 50-Unternehmen ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2024 belegte High Tide auf der Rangliste Platz 21 von 50 und es ist eins von nur zwei Cannabisunternehmen auf dieser Liste. Die TSX Venture 50 bewertet die leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange nach Aktienkurssteigerung, Handelsvolumen und Wachstum der Marktkapitalisierung im Jahr 2024. Detailliertere Ergebnisse und ein Video mit High Tide finden Sie unter www.tsx.com/Venture50

„Ich freue mich sehr, dass High Tide zum zweiten Mal in Folge in die Liste der leistungsstärksten Unternehmen der TSX Venture Exchange aufgenommen wurde. Dieser Meilenstein spiegelt die anhaltende harte Arbeit unseres Teams und die Ergebnisse unseres konzentrierten Fokus auf den Betrieb wider“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Wir erleben weiterhin enorme Erfolge auf dem Inlandsmarkt hier in Kanada. Die rasante Expansion unserer Marke Canna Cabana hat dazu geführt, dass die Kundentreue auf ein neues Niveau gestiegen ist und der Cabana Club mittlerweile über 1,7 Millionen Mitglieder zählt. Wir freuen uns, diese Dynamik auf neue internationale Märkte zu übertragen, beginnend mit Deutschland, mit dem Ziel, das beste und umfangreichste Angebot an kanadischen Cannabismarken und -Produkten zu entwickeln“, fügte Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte[i]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

