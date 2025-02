Hamborner Reit rechnet 2025 mit Erlösrückgang und weniger operativem Gewinn

Axel_FL schrieb 03.02.25, 20:32

Die Dividende wurde 2024 teilweise aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet. Nur dieser Betrag war steuerfrei.



Dividendenbekanntmachung

.....

"Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie auf das dividendenberechtigte

Grundkapital ergibt bei 81.343.348 dividendenberechtigten Aktien eine Verteilung an die

Aktionäre von 39.044.807,04 Euro.

Die Dividende wird am Dienstag, den 30. April 2024, zur Zahlung fällig.

Da die Dividende teilweise, und zwar in Höhe von ca. 0,27 Euro je Aktie, aus dem steuerlichen

Einlagekonto im Sinne des § 27 Körperschaftsteuergesetzes (nicht in das Nennkapital

geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung teilweise ohne Abzug von

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

Die Auszahlung der übrigen Dividende in Höhe von ca. 0,21 Euro je Aktie erfolgt nach Abzug

von 25% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer

(insgesamt 26,375%) sowie gegebenenfalls Kirchensteuer durch die depotführenden Banken.



https://www.hamborner.de/wp-content/uploads/2024/03/HAMBORNER-REIT-AG_Dividendenbekanntmachung-2024.pdf