Baerbock nennt Trumps 'Diktator'-Aussage absurd

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei ein Diktator. "Das ist vollkommen absurd. Wenn man nicht nur schnell twittert, sondern die wirkliche Welt sieht, dann weiß man, wer in Europa leider unter diktatorischen Verhältnissen leben muss: die Menschen in Russland, die Menschen in Belarus", sagte die Grünen-Politikerin in der Sendung "ZDFheute".

Die Menschen in der Ukraine mit ihrer Regierung kämpften jeden Tag für ihre freie Demokratie.