Dax: Absturz nach Euphorie? Wie Trump Europa an die Wand drückt!

Auch heute machte der Dax wieder einmal ein neues Allzeithoch - aber dann ging es stark bergab, und das passiert nicht nur, weil Trump Zölle von 25% auf Autos und Arzeimittel erheben will. Es geht um vielmehr: Trump stellt die gesamte Nachkriegs-Ordnung in Frage und attackiert dabei den ukrainischen Präsidenten immer schärfer - Russland scheint nun der klare Sieger zu sein. Für Europa ist das ein gigantischer Nackenschlag: nun sollen wohl Gemeinschafts-Bonds die massive Aufrüstung gegen Russland finanzieren - daher steigen die Kapitalmarkt-Zinsen in Europa deutlich, eben weil die Schulden stark steigen werden. Damit ist die Spekulation vieler ausländischer Investoren praktisch kaputt, wonach Europa von einem Ende des Ukraine-Kriegs profitieren werde und gleichzeitig die Zinsen in der Eurozone weiter sinken würden. Letzterer Hoffnung hat EZB-Mitglied Schnabel heute den Zahn gezogen..

Marktgeflüster Teil 2:

