PNE: EBITDA 2024 übertrifft Prognosen deutlich! PNE AG hebt die Erwartungen für 2024 deutlich an und blickt optimistisch in die Zukunft. Dank starker Leistungen in Stromerzeugung und Services sowie erfolgreicher Projektverkäufe. Die endgültigen Zahlen werden am 27. März 2025 präsentiert.