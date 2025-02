Deloitte und CAS veröffentlichen neuen Bericht, der die Recyclingindustrie für Lithium-Ionen-Batterien vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen analysiert

Hong Kong und Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Der Bericht untersucht Politik-,

Markt- und Innovationstrends, die diese schnell wachsende Branche prägen



Deloitte und CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf

wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gaben heute die

Veröffentlichung eines gemeinsamen Berichts mit dem Titel " Lithium-Ion Battery

Recycling: Market & Innovation Trends for A Green Future . Dieser Bericht ist

das erste gemeinsame Projekt der beiden Organisationen seit der Ankündigung

ihrer strategischen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energiespeichernund Unterhaltungselektronik rückt nachhaltige Lösungen für das Batterierecyclingin den Mittelpunkt. Der Bericht von CAS und Deloitte ist eine umfassende Analysedes Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien und deckt sowohl den Markt als auchwissenschaftliche Perspektiven dieser sich schnell entwickelnden Branche ab. Erenthält Einblicke in die Marktdynamik, technologische Fortschritte undstrategische Wege zur Rentabilität in diesem Sektor und hebt die Schlüsselrolledes Batterierecyclings bei der Bewältigung von Ressourcenknappheit undUmweltproblemen angesichts der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigenEnergielösungen hervor.Lithium-Ion Battery Recycling: Market & Innovation Trends for A Green Futurekombiniert die einzigartige Daten- und Wissenschaftsexpertise des CAS mit derMarkt- und Unternehmensanalyse von Deloitte, um die neuesten Entwicklungen inder Branche in sechs Schlüsselbereichen zu untersuchen: Richtlinien,Kapazitätserweiterung, technologische Innovation, digitale Lösungen,sektorübergreifende Zusammenarbeit und Weg zur Rentabilität. Neben anderenTrends untersucht der Bericht, wie Innovationen im Bereich derRecyclingtechnologie und digitale Lösungen die Batterie-Recyclingindustrieverändern, die Effizienz, die Rückgewinnungsraten und die Umweltauswirkungenverbessern und den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunftbeschleunigen."Wir freuen uns, auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten von CASBrancheneinblicke und -lösungen zu entwickeln und bereitzustellen", sagt KevinGuo, Leiter des Deloitte China National Industry Program. "Innovationen inWissenschaft und Technologie haben in vielen Bereichen bemerkenswerteFortschritte erzielt, und Deloitte China freut sich darauf, weiterhin mit CASzusammenzuarbeiten, um einen bedeutenden Einfluss auf die Branche zu nehmen."