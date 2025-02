50 Prozent Plus in einem Monat: Diese Meme-Aktie dreht wieder richtig auf

Die Transformation von BlackBerry ist in vollem Gange. Nach dem Verkauf seiner Cylance-Sicherheitssoftware an Arctic Wolf für 160 Millionen US-Dollar und 5,5 Millionen Arctic Wolf-Aktien konzentriert sich das Unternehmen nun vollständig auf Embedded Software und Cybersecurity. Ein Meilenstein dabei ist die Neuaufstellung der Marke QNX, die Anfang 2025 offiziell verkündet wurde.

Die Aktie des Softwarespezialisten Blackberry hat in den letzten drei Monaten 159 Prozent an Kursgewinnen verbucht.

Mit der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung im Automobilsektor steigt die Nachfrage nach sicherer Software. Hier hat BlackBerry mit QNX eine starke Marktstellung. Das System, das bereits in 255 Millionen Fahrzeugen verbaut ist, soll zum Wachstumstreiber werden. CFO Tim Foote betonte zuletzt, dass der Auftragsbestand für QNX in den vergangenen Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 33 Prozent gestiegen ist. Das dürfte sich in den kommenden zwei bis drei Jahren auch positiv auf die Profitabilität auswirken.

Ein weiteres Wachstumsfeld: Abonnementmodelle für Sicherheits-Updates in Fahrzeugcomputern. Autohersteller setzen zunehmend auf Software-gestützte Funktionen, die sich per Over-the-Air-Update aktualisieren lassen – eine Chance für BlackBerry, wiederkehrende Einnahmen zu generieren.

Parallel setzt BlackBerry auf Partnerschaften, um seine Marktdominanz im Embedded-Bereich weiter auszubauen. Ein zentraler Schritt ist die mehrjährige Kooperation mit Pi Square Technologies in Indien. Im Rahmen des "QNX Everywhere"-Programms sollen Tausende Ingenieure in der Entwicklung von Embedded Software geschult werden. Ziel ist es, eine neue Generation von Fachkräften für die steigende Nachfrage in der Automobilindustrie, Robotik und Medizintechnik bereitzustellen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BlackBerry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 5,66EUR auf Tradegate (19. Februar 2025, 21:04 Uhr) gehandelt.





