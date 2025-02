Dortmund erreicht Achtelfinale der Champions League

Am Freitag wird dem BVB entweder der OSC Lille oder Aston Villa als Gegner in der Runde der besten 16 zugelost. Auch dies scheint jeweils trotz der aktuellen Lage in Dortmund machbar. In einem möglichen Viertelfinale könnte es je nach Auslosung zu einem Duell mit dem FC Liverpool oder dem FC Barcelona kommen.

Neben Dortmund sind auch Meister Bayer Leverkusen und Rekordmeister FC Bayern im Achtelfinale dabei. In München steigt in dieser Saison auch das Endspiel der Königsklasse./lap/pre/DP/he

