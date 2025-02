In einem Flieger und Boot - Scholz und Merz beim TV-Duell

BERLIN (dpa-AFX) - Geht da vielleicht doch etwas? Ein gewisses Vertrauen scheinen SPD-Kanzler Olaf Scholz und CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zueinander zu haben. Beim TV-Duell von "Welt" und "Bild" beantwortete Scholz die Frage, ob er zu Hobbypilot und Flugzeugbesitzer Merz in die Maschine steigen würde, klar mit "ja". Und schob hinterher: "Ich nehme an, er hat den Pilotenschein zu Recht." Und Merz würde ihn auch mitnehmen - wobei: "Es kommt darauf an von wo nach wo." Von Berlin aus nach Hause schon.

Das passte ins Bild, denn der CDU-Vorsitzende will den SPD-Kanzler bei der Bundestagswahl am Sonntag nach Hause schicken, wie er gleich zu Beginn des am Nachmittag aufgezeichneten und am Abend zur Primetime gesendeten Duells deutlich machte. "Herr Bundeskanzler, da wird jetzt kein Wunder mehr passieren über die nächsten vier Tage", sagte Merz mit Blick auf die Meinungsumfragen, in denen die Union weit vor der SPD liegt. "Ihre Kanzlerschaft dürfte am Sonntag beendet sein."