MANTRA sichert sich die erste VARA-DeFi-Lizenz und ebnet damit den Weg für globales Wachstum und Innovation bei Finanzprodukten

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4365113-1&h=2912417973&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4365113-1%26h%3D3783892444%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mantrachain.io%252F%26a%3DMANTRA&a=MANTRA Finance FZE (MANTRA), eine führende, von der MANTRA-Gruppe betriebenedezentrale Finanzplattform (DeFi), gibt heute bekannt, dass sie von derAufsichtsbehörde für virtuelle Vermögenswerte (VARA) in Dubai erfolgreich eineLizenz als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (Virtual Asset ServiceProvider, VASP) erhalten hat, um als Börse für virtuelle Vermögenswerte tätig zusein und Broker-Dealer sowie Verwaltungs- und Anlagedienstleistungen anzubieten.Dies ist ein wichtiger Meilenstein in MANTRAs Engagement für die Einhaltunggesetzlicher Vorschriften, Sicherheit und Innovation innerhalb des schnellwachsenden Ökosystems virtueller Vermögenswerte. Die VARA-Lizenz wird nicht nurdie globale Präsenz von MANTRA bei der Einführung einer Reihe innovativer,aufsichtsrechtlich konformer Finanzprodukte unterstützen, die auf die sichwandelnden Bedürfnisse von Anlegern auf der ganzen Welt zugeschnitten sind,sondern auch das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Aktivitäten im NahenOsten weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Tokenisierung vonReal-World-Assets (RWAs) liegt. Sie unterstreicht das Engagement von MANTRA,transparente, sichere und hochmoderne Lösungen anzubieten sowie gleichzeitig diehöchsten Standards der Regulierungsaufsicht zu erfüllen."Durch die Schaffung eines zeitgemäßen, umfassenden und von Grund auf neugeschaffenen Rahmens für virtuelle Vermögenswerte und Web3 sind Dubai und VARAweltweit führend in der Krypto-Regulierung geworden. Diese Lizenz war einentscheidender Schritt für MANTRA und ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zurglobalen Expansion", sagte John Patrick Mullin, Geschäftsführer von MANTRA."Die VAE und die gesamte MENA-Region haben sich dank ihrer regulatorischenInitiativen und Rahmenbedingungen schnell zu einem fortschrittlichen globalenDrehkreuz und einem florierenden Ökosystem für Web3 und virtuelle Vermögenswerteentwickelt. Diese Lizenz stärkt nicht nur unsere regionale Präsenz, sondernversetzt uns auch in die Lage, auf internationaler Ebene einzigartigeDeFi-Produkte anzubieten, welche die Lücke zwischen dezentraler Finanzierung undtraditioneller Finanzierung schließen. Unser Ziel ist es, einzukunftsorientiertes Finanzökosystem aufzubauen, das institutionellen und