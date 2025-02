DigiFT arbeitet mit Invesco an einer Token-basierten Lösung

Singapur (ots/PRNewswire) -



1. DigiFT arbeitet mit Invesco zusammen, um akkreditierten und institutionellen

Anlegern auf der Plattform von DigiFT Singapur eine tokenisierte Lösung

anzubieten, die ihnen Zugang zu einer der privaten Kreditstrategien von

Invesco verschafft.

2. Es ist der erste und einzige Token aus Singapur mit täglichem Handel, der

Zugang zu einer privaten Kreditstrategie bietet.



DigiFT (http://www.digift.sg/) , eine lizenzierte On-Chain-Börse in Singapur,

freut sich bekannt zu geben, dass die Plattform einen DigiFT-Token anbieten

wird, der in die privaten Kreditstrategien von Invesco investiert.





Die Token von DigiFT werden akkreditierten und institutionellen Anlegern überDigiFT zur Verfügung stehen und akzeptieren Zeichnungen und Rücknahmen inFiat-Währungen wie USD und Stablecoins wie USDC und USDT. Die Strategie zieltdarauf ab, ein hohes Maß an laufenden Einnahmen zu erzielen, die mit demKapitalerhalt vereinbar sind, indem hauptsächlich in vorrangig besicherteDarlehen an Unternehmen mit stabilem Betriebsergebnis, zuverlässigerCashflow-Generierung und starker Vermögensdeckung investiert wird.Laut RWA.xyz (https://app.rwa.xyz/) sind Privatkredite die beliebtestealternative Anlageklasse. Sie machen 68 % des Token-Vermögens in der realen Weltaus und übertreffen damit sogar tokenisierte US-Staatsanleihen wie T-Bills.Dieser Trend könnte sich fortsetzen, da die Zinssätze für US-Staatsanleihenvoraussichtlich von den jüngsten Höchstständen zurückgehen werden.Da RWAs immer beliebter werden, ist DigiFT bestrebt, der bevorzugte Partner derführenden institutionellen Akteure zu sein. DigiFT wurde außerdem kürzlich zumautorisierten Vertriebspartner für einen anderen globalen Vermögensverwalter beider Einführung seines ersten tokenisierten Geldmarktfonds ernannt."Wir glauben, dass es wichtiger ist, mit den besten Teams zusammenzuarbeiten, umdie besten Vermögenswerte ihrer Klasse in die Blockchain zu bringen, als dererste zu sein, der sie auf den Markt bringt. Um wirklich institutionelleVermögenswerte in die Blockchain zu bringen, braucht man nichts Geringeres alsdie besten Partner der Branche wie Invesco", sagte Henry Zhang, Gründer undChief Executive Officer von DigiFT."Angesichts der rasanten Entwicklungen in der Distributed-Ledger-Technologie istdie Tokenisierung von Fonds einer der bemerkenswertesten Trends. Viele Vorteiledieser Innovation finden im Bereich der Vermögensverwaltung eine neue Heimat undverändern die Branche. Wir freuen uns, dass eine innovative Plattform wie DigiFTdiese Lösung anbietet und Anlegern so mehr Investitionsmöglichkeiten eröffnet",sagte Noelle Lim, CEO von Invesco Singapur und Leiterin des Bereichs