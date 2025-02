Wie schnell amortisiert sich eine PV-Anlage?

Johannes Ostwald von Solar Süddeutschland kennt die Antworten und erklärt, warum gerade der Süden Deutschlands beste Bedingungen für Solarstrom bietet.

Herr Ostwald, Sie arbeiten in der sonnigsten Region Deutschlands. Welche Vorteile bringt das für Hausbesitzer, die eine Photovoltaikanlage installieren wollen?

Man kann sagen, dass wir hier im Süden einen echten Heimvorteil haben. Dank des Klimas gibt es bei uns deutlich mehr Sonnenstunden und eine höhere jährliche Sonneneinstrahlung als im Norden Deutschlands. Das bedeutet, dass eine Photovoltaikanlage unter gleichen Voraussetzungen hier mehr Strom produziert – und das zahlt sich aus.

Dieses Mehr an Ertrag zahlt sich auch langfristig aus: Hausbesitzer können mehr eigenen Solarstrom nutzen, Energiekosten senken und schneller ihre Investition zurückverdienen.

An welche Zielgruppe richten sie sich?

Grundsätzlich richten wir uns an alle, die mit grüner Energie unabhängiger von steigenden Strompreisen werden möchten. Wir entwickeln individuelle Energiemanagement-Konzepte, die optimal auf die jeweilige Immobilie abgestimmt sind. Unser Angebot richtet sich damit an Privat- und Gewerbekunden gleichermaßen.

Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen bilden für mich die effizienteste Lösung zur Energiegewinnung. Ihre optimale Kombination sorgt für eine nachhaltige Energieversorgung und macht langfristig unabhängig von externen Energiepreisen.

Können Sie uns eine grobe Rechnung aufmachen: Mit welchen Investitionskosten muss ein durchschnittlicher Eigenheimbesitzer rechnen?

Die Kosten hängen natürlich von der Anlagengröße und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine typische Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus mit 10kWp Anlage mit einem 10 kWh Batteriespeicher liegen preislich zwischen 18.000 bis 20.000 Euro. Wichtig ist, dass sich die Investition langfristig lohnt – nicht nur finanziell, sondern auch durch die Unabhängigkeit, die sie bietet.

Sie sagen, dass sich eine Solaranlage schon nach 8-10 Jahren amortisiert. Wie genau kann das gelingen?

Diese Zahl basiert auf unserer Erfahrung mit Kunden, die wir bei ihrer Investition begleitet haben. Die Amortisationszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab – unter anderem den Anschaffungskosten, dem Ertrag der Anlage, den Strompreisen des Versorgers und dem individuellen Stromverbrauch.

Jede Kilowattstunde, die selbst erzeugt wird, spart den teuren Strombezug aus dem Netz – aktuell liegt der Strompreis bei rund 35 Cent pro Kilowattstunde. Unsere Empfehlung ist deshalb klar: Je mehr Solarstrom selbst genutzt wird, desto schneller rechnet sich die Anlage.

Um den selbst erzeugten Strom optimal zu nutzen, ist ein Energiemanagement-System sinnvoll, das Wetterdaten analysiert und in die Steuerung einbindet. So kann der Energieeinsatz vorausschauend geplant werden. Zudem lassen sich solche Systeme mit dynamischen Stromtarifen verknüpfen, um Kosten weiter zu optimieren.

Welche Faktoren beeinflussen die Rentabilität am meisten?

Entscheidend sind vor allem die Sonneneinstrahlung, die Ausrichtung der Anlage und der Eigenverbrauch. Deshalb ist eine gute Planung im Vorfeld wichtig – wir prüfen genau, wie eine Anlage optimal umgesetzt werden kann.

Der größte Hebel für die Wirtschaftlichkeit ist aber die Eigenversorgung. Je mehr des selbst erzeugten Stroms im Haushalt genutzt wird, desto weniger Netzstrom muss teuer eingekauft werden. Zwar gibt es eine Einspeisevergütung, aber finanziell lohnt es sich mehr, den Strom direkt selbst zu verbrauchen.

Sie sprechen sich für die Eigennutzung von Solarstrom aus und sagen, dass sogar bis zu 80% des eigenen Energiebedarfs mit der Kombination aus Solar und Speicher abgedeckt werden können. Wie geht das?

Ohne Speicher kann eine Photovoltaikanlage meist nur 30–40 % des Eigenbedarfs decken, da tagsüber oft mehr Strom produziert als verbraucht wird. Mit einem Batteriespeicher kann dieser überschüssige Strom gespeichert und für die Abend- und Nachtstunden genutzt werden.

Zusätzlich lässt sich der Eigenverbrauch optimieren, indem energieintensive Geräte gezielt dann laufen, wenn viel Solarstrom produziert wird – zum Beispiel durch smarte Steuerung von Waschmaschine oder Wärmepumpe. So kann der Anteil des selbstgenutzten Solarstroms auf bis zu 80 % steigen.

Beinahe alle unsere Kunden planen daher eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einem Stromspeicher.

Was raten Sie jemandem, der noch unsicher ist, ob er eine PV-Anlage installieren lassen soll?

Angesichts der aktuellen Strompreise lohnt sich eine Photovoltaikanlage mehr denn je. Sie sorgt nicht nur für niedrigere Energiekosten, sondern auch für mehr Unabhängigkeit von den Preisschwankungen am Strommarkt.

Ich empfehle jedem, sich individuell beraten zu lassen. Ein Experte kann genau prüfen, welche Lösung für die jeweilige Immobilie am besten geeignet ist. Bei der Wahl eines Solarteurs oder Beraters sollte darauf geachtet werden, dass das Lastprofil – sowohl der aktuelle Verbrauch als auch zukünftige Pläne wie etwa eine Wärmepumpe – vorausschauend berücksichtigt wird. Ein eigenständiger Meisterbetrieb ist oft ein Indikator für hohe Fachkompetenz und Qualität.

Gibt es einen Punkt, an dem sich eine Investition nicht mehr lohnt?

Grundsätzlich ist vieles möglich, aber nicht jedes Dach ist ideal für Photovoltaik. Faktoren wie Dachausrichtung, Verschattung oder die Tragfähigkeit des Dachs spielen eine Rolle. Finden sich Schäden am Dach, müssen diese zunächst behoben werden, bevor eine Anlage montiert werden kann.

Bevor wir eine Anlage planen, prüfen wir genau, welche Optionen sich für das jeweilige Gebäude bieten. In einem Beratungsgespräch lässt sich schnell herausfinden, ob und wie sich eine Solaranlage sinnvoll umsetzen lässt und sich langfristig rechnet.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?

Wir wachsen stetig – sowohl in der Zahl unserer Partner als auch im Team. Unser Ziel ist es, uns weiter über Baden-Württemberg hinaus in Süddeutschland zu etablieren und noch mehr Menschen den Zugang zu nachhaltiger Energie zu ermöglichen. In diesem Jahr wollen wir 500 Anlagen umsetzen – das entspricht einer Verdopplung zu den vorangegangenen Jahren.

Auch technologisch bleiben wir immer am Puls der Zeit. Wir investieren nicht nur in die neuesten Produkte am Markt, sondern auch in die Aus- und Weiterbildung unseres Teams. Denn am Ende geht es nicht nur um Technik, sondern darum, unseren Kunden die beste Lösung für ihre Energiezukunft zu bieten.

--

Über Johannes Ostwald:

Solar Süddeutschland, unter der Leitung von Johannes Ostwald, bietet Solaranlagen und Energiespeicherlösungen für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen sorgt für Unabhängigkeit von externen Stromversorgern durch Beratung, Installation und langfristigen Service. Mit über 500 erfolgreich realisierten Anlagen seit der Gründung 2020 hat sich Solar Süddeutschland als zuverlässiger Partner für nachhaltige Energielösungen etabliert.