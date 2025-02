Linke sieht 'Versagen' von Tschentscher

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft erhebt im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften der ehemaligen HSH Nordbank Vorwürfe gegen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). So habe es die von Tschentscher noch als Finanzsenator versprochene intensive Aufarbeitung des Steuerbetrugs bei der früheren Landesbank durch die Steuerverwaltung nie gegeben, heißt es im Minderheitenvotum der Linken zum Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Auch habe die von Tschentscher zu verantwortende Personallage bei der Steuerverwaltung die Aufklärung verhindert. "Die zahlreichen ZeugInnen in diesem Fall beteuerten immer wieder die schlechte Personalausstattung in den Behörden, aufgrund derer sie lange nicht in der Lage waren, diese Geschäfte zu unterbinden, geschweige denn sie bis heute vollständig aufzuklären", heißt es in dem Minderheitenvotum.