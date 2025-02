ROUNDUP Hegseth ordnet milliardenschwere Umverteilung im Pentagon an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ordnet große Umverteilungen im Pentagon an - einem Medienbericht zufolge sind auch Einsparungen geplant. Hegseth habe eine Überprüfung angeordnet, um acht Prozent - also rund 50 Milliarden US-Dollar (rund 48 …