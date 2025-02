Vidac Pharma Holding Plc führt am 24. und 25. Februar 2025 eine Investoren-Roadshow in Frankfurt und München durch

London (UK), 20. Februar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neuartige Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac Pharma wird am 24. und 25. Februar 2025 eine exklusive Roadshow in Frankfurt und München durchführen. Das Unternehmen wird im Vorfeld seiner Teilnahme am renommierten Zachs Health Science CEOs Forum in Zürich Einzelgespräche mit führenden deutschen Investmentfirmen und Analysten führen.