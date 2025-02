Knorr-Bremse will weiter wachsen und stellt höhere Dividende in Aussicht Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse strebt für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum an. So soll der Umsatz auf 8,1 bis 8,4 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München bei der Vorlage der Zahlen für 2024 …