Baidu-Aktien stürzen ab: Gründer Li fehlt bei Xi-Jinping-Symposium!

Baidu, das führende chinesische Suchmaschinenunternehmen, hat kürzlich einen dramatischen Rückgang seiner Aktienkurse erlebt, was zu einem Verlust von 2,4 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung führte. Der Auslöser für diesen Rückgang war das Fehlen von Baidus Gründer Robin Li bei einem wichtigen Wirtschaftssymposium in Peking, das von Präsident Xi Jinping veranstaltet wurde. Bei diesem Treffen waren prominente Führungspersönlichkeiten wie Jack Ma von Alibaba und Ren Zhengfei von Huawei anwesend, was Li's Abwesenheit umso auffälliger machte. Analysten und Investoren sehen in der Teilnahme an solchen Veranstaltungen ein Zeichen für die Loyalität und den Status eines Unternehmens innerhalb der kommunistischen Partei Chinas.

Zusätzlich zu diesem Vorfall war Baidu gezwungen, seine Suchmaschine mit dem KI-Start-up DeepSeek zu vernetzen, was möglicherweise ebenfalls zu den Unsicherheiten beitrug. Die Baidu-Aktien fielen um bis zu 8,8 Prozent und das Unternehmen wurde zum größten Verlierer im Hang Seng Index sowie im Hang Seng Tech Index. Trotz dieser Rückschläge konnte Baidu im vierten Quartal 2023 die Umsatzerwartungen übertreffen, was auf ein starkes Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hinweist. Der Umsatz belief sich auf 34,12 Milliarden Yuan (4,69 Milliarden US-Dollar), was über den Analystenschätzungen lag, obwohl das traditionelle Online-Werbegeschäft um 7 Prozent zurückging.

Baidu hat seine Bemühungen im KI-Sektor verstärkt, um die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen zu verringern. Die Cloud- und KI-Sparte des Unternehmens verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von 26 Prozent im Jahresvergleich. CEO Robin Li betonte, dass das Ziel darin besteht, Baidu als führende KI-Plattform in China zu etablieren. Trotz der positiven Geschäftszahlen reagierten die Märkte jedoch zurückhaltend, was auf die Unsicherheiten im chinesischen Technologiesektor und die politische Lage zurückzuführen ist.

Die Kombination aus Li's Abwesenheit bei dem Xi-Treffen und den regulatorischen Herausforderungen, mit denen Baidu konfrontiert ist, wirft Fragen über die zukünftige Rolle des Unternehmens in Chinas Tech-Politik auf. Analysten spekulieren, dass dies möglicherweise eine Neubewertung von Baidus Position innerhalb des chinesischen Marktes zur Folge haben könnte.

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 88,03EUR auf Nasdaq (20. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.