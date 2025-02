Ölpreise unter Druck: Friedensgespräche zwischen Russland und USA im Fokus!

Die Ölpreise zeigen derzeit eine seitwärts gerichtete Bewegung, während Investoren die Entwicklungen in den Friedensgesprächen zwischen Russland und den USA im Kontext des Ukraine-Kriegs genau beobachten. Ein potenzielles Abkommen könnte die bestehenden Sanktionen lockern, die die globalen Lieferströme erheblich beeinträchtigen. Aktuell notieren die Brent-Rohöl-Futures bei 74,73 US-Dollar pro Barrel, während die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) bei 70,67 US-Dollar liegt.

Die Marktteilnehmer sind optimistisch, dass Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und Russland zu einer Stabilisierung der Ölpreise führen könnten. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich bald mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, um über eine Beendigung des Konflikts zu sprechen. Ein europäischer Friedensgipfel in Paris könnte ebenfalls entscheidende Impulse geben. Großbritannien und Schweden haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, nach einem möglichen Frieden Truppen in die Ukraine zu entsenden.