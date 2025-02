Goldpreis-Prognose: Goldman Sachs hebt Ziel auf 3.100 US-Dollar an!

Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende auf 3.100 US-Dollar pro Feinunze angehoben, was eine signifikante Erhöhung im Vergleich zu vorherigen Schätzungen darstellt. Diese optimistische Einschätzung wird durch anhaltende Käufe von Zentralbanken und steigende Zuflüsse in goldgedeckte ETFs untermauert, was die wachsende Begeisterung der Wall Street für das Edelmetall widerspiegelt.

Im bisherigen Jahr hat der Goldpreis bereits eine beeindruckende Rallye erlebt, mit mehreren neuen Rekorden. Der Anstieg ist auf verstärkte Käufe durch Zentralbanken, Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) und wachsende Besorgnis über die Handelspolitik der USA zurückzuführen. Goldman Sachs empfiehlt Anlegern, Gold-Long-Positionen zu halten, da diese einen erheblichen Absicherungswert bieten, insbesondere in Zeiten steigender Handelsspannungen und Inflationsängste.

Die optimistische Prognose folgt auf umfangreiche Käufe des öffentlichen Sektors im Dezember, die auf 108 Tonnen geschätzt werden. Analysten erwarten zudem einen allmählichen Anstieg der ETF-Bestände, da die Fed zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr plant. Diese revidierte Prognose reiht sich in eine Reihe ähnlicher optimistischer Vorhersagen anderer Banken ein, darunter die Citigroup, die einen Goldpreis von 3.000 US-Dollar in den nächsten drei Monaten prognostiziert, und die UBS, die ihre Prognosen für 2025 und 2026 angehoben hat.

Besonders in Asien zeigen sich die Zentralbanken als aktive Käufer, wobei die People's Bank of China ihre Goldbestände im Januar zum dritten Mal in Folge aufstockte. Auch Polen und Indien haben ihre Käufe erhöht. Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von über 2.942 US-Dollar erreicht, und angesichts der steigenden Unsicherheit und des spekulativen Interesses könnte der Preis weiterhin stark bleiben. Anleger beobachten nun gespannt die nächsten geldpolitischen Entscheidungen und geopolitischen Entwicklungen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 2.945USD auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.