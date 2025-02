Volt-Mitgründer Boeselager: EU-Reformen und klare Werte gegen Russland!

Damian Boeselager, Mitgründer der europäischen Partei Volt, äußerte sich in einem exklusiven Interview mit wallstreetOnline zu verschiedenen aktuellen Themen, darunter die EU, Deutschland und den Ukraine-Krieg. Er beschreibt Volt als eine „europäische Partei“, die sich für eine umfassende Reform der EU einsetzt. Boeselager kritisiert die aktuelle europäische Sicherheitslage und betont, dass die Bedrohung durch Russland stark unterschätzt wurde. Er fordert eine klare Entscheidung zwischen den Werten der EU und den Einflüssen Russlands, wie es der ukrainische Präsident Selenskyj formulierte.

Boeselager reflektiert über die Gründung von Volt, die aus der Beobachtung des wachsenden Rechtspopulismus in Europa entstand. Er und seine Mitstreiter wollten eine europäische Antwort auf die Herausforderungen der Zeit finden, anstatt in Nationalstaatlichkeit zurückzufallen. Volt tritt bei den bevorstehenden Bundestagswahlen an und verfolgt ein Wahlprogramm, das auf einem funktionierenden Staat, einer innovationsfreudigen, klimaneutralen Wirtschaft und einer gerechteren Gesellschaft basiert.