Glencore 2024: Gewinne brechen ein – Aktie fällt trotz Dividende und Rückkäufen!

Glencore, der weltweit führende Rohstoffhändler und Bergbaukonzern, hat für das Jahr 2024 einen signifikanten Rückgang seiner Gewinne bekannt gegeben. In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass die gesunkenen Rohstoffpreise, insbesondere im Kohlesektor, maßgeblich zu diesem Rückgang beigetragen haben. Trotz eines bereinigten EBITDA von 14,36 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, plant Glencore, 2,2 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre zurückzugeben. Dies geschieht durch eine Basisdividende von 0,10 US-Dollar pro Aktie und ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von einer Milliarde US-Dollar.

Die schwachen Geschäftszahlen spiegeln sich in den Produktionsdaten wider. Während die Kohleforschung aufgrund einer Übernahme in Kanada anstieg, verzeichnete Glencore Rückgänge in der Produktion von Kupfer, Kobalt und Nickel. Auch die Ölproduktion ging weiter zurück, was zusätzlichen Druck auf das Unternehmen ausübte. CEO Gary Nagle äußerte sich optimistisch und betonte, dass das Management weiterhin Chancen beobachten werde. Zudem wird die Möglichkeit einer Verlagerung der primären Börsennotierung in Betracht gezogen, um den Unternehmenswert zu steigern.