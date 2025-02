Meta's Rekord-Rallye: KI-Investitionen und rechtliche Herausforderungen!

Meta Platforms hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Rallye an der Wall Street hingelegt, die am Freitag, dem 20. Handelstag in Folge, einen neuen Rekord für die längste Gewinnsträhne aufstellte. Diese Rallye begann am 16. Januar, als Berichte über eine mögliche Exekutivanordnung von US-Präsident Donald Trump zur Verzögerung des TikTok-Verbots aufkamen. Diese positive Entwicklung fand sogar in den letzten Tagen der Biden-Administration statt und blieb von den negativen Auswirkungen des chinesischen Start-ups DeepSeek unberührt, das Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs im KI-Markt aufwarf. Während die Aktien von Meta um über 20 Prozent zulegten, verzeichneten die großen Indizes wie der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average deutlich geringere Zuwächse.

CEO Mark Zuckerberg hat den wachsenden Appetit der Investoren auf KI-Technologien genutzt und prognostiziert, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die Branche sein wird. In einer Ankündigung erklärte er, dass Meta in diesem Jahr zwischen 60 und 65 Milliarden US-Dollar in Investitionen stecken wolle, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu den 39 Milliarden US-Dollar des Vorjahres darstellt. Zudem plant das Unternehmen den Bau eines gigantischen Rechenzentrums mit einer Kapazität von zwei Gigawatt, das einen bedeutenden Teil von Manhattan abdecken könnte.