BASF-Aktie: Kursrallye oder Stagnation? Analysten warnen vor Risiken!

Die BASF SE, ein führendes Unternehmen in der Chemiebranche, hat in den letzten Monaten eine Kursrallye erlebt, die vor allem durch Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs, sinkende Gaspreise und strategische Unternehmensverkäufe angetrieben wurde. Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche erstmals seit Mai 2024 wieder über die Marke von 50 Euro kletterte, verzeichnete sie seit Jahresbeginn einen Anstieg von rund 20 Prozent. Analysten der Berenberg Bank haben jedoch ihre Einschätzung geändert und die BASF-Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft, mit einem Kursziel von 52 Euro, was nur geringfügig über dem aktuellen Niveau liegt.

Die positive Entwicklung der BASF-Aktie wird durch mehrere Faktoren unterstützt. Die Aussicht auf strategische Verkäufe, wie beispielsweise des Coatings-Geschäfts, sowie die Erwartung fallender Energiekosten und politische Unterstützung für die deutsche Industrie haben zur Stabilisierung des Kurses beigetragen. Insbesondere die jüngsten Friedenssignale aus Washington unter der neuen Trump-Administration haben den Markt zusätzlich belebt. Dennoch warnen die Analysten, dass die positiven Aspekte bereits weitgehend eingepreist sind und weiteres Aufwärtspotenzial begrenzt sein könnte.