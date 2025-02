HSBC: Rekordgewinne und 2 Mrd. Dollar Aktienrückkauf – Was jetzt?

Die britische Großbank HSBC hat am Mittwoch ihre Jahreszahlen für 2024 veröffentlicht und dabei ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Vorsteuergewinn stieg um 6,5 Prozent auf 32,3 Milliarden US-Dollar, was zwar leicht unter den Erwartungen der Analysten lag, jedoch die internen Prognosen übertraf. Der Umsatz sank leicht auf 65,85 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zu 66,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr darstellt. Besonders das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Investmentbanking trugen zur positiven Entwicklung bei, während die Quartalszahlen gemischte Ergebnisse zeigten: Der Vorsteuergewinn im vierten Quartal verdoppelte sich auf 2,3 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 11 Prozent fiel, bedingt durch eine Abschreibung von 3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Der neue CEO Georges Elhedery, der seit einem Jahr im Amt ist, verfolgt einen klaren Strategiewechsel mit einem verstärkten Fokus auf den asiatischen Markt. HSBC plant eine umfassende Reorganisation, die den Konzern in vier Geschäftsbereiche unterteilen soll, um eine klare Trennung zwischen westlichen und östlichen Märkten zu schaffen. Elhedery betont, dass die Bank agiler und fokussierter werden soll, was auch eine strikte Kostenkontrolle umfasst. Die Bank plant, die jährlichen Aufwendungen um 1,5 Milliarden US-Dollar bis 2026 zu senken, einschließlich einer Reduktion der Personalausgaben um 8 Prozent.

Die globale Zinspolitik bleibt ein Unsicherheitsfaktor für HSBC. Während in der Eurozone Spielraum für Zinssenkungen besteht und die USA vorerst keine Änderungen planen, wird in Japan eine Zinserhöhung erwartet. HSBC prognostiziert für 2025 einen Zinsüberschuss von 42 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zu 43,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr darstellt. Elhedery hebt hervor, dass die Zinsvolatilität eine zentrale Variable für die Performance der Bank bleibt, während HSBC eine Eigenkapitalrendite im mittleren Zehnerbereich für die Jahre 2025 bis 2027 anstrebt.

Trotz der soliden Jahreszahlen und des angekündigten Aktienrückkaufs blieb die Marktreaktion verhalten, da die HSBC-Aktie nach der Veröffentlichung leicht nachgab. Analysten bewerten den Rückkauf als positives Signal, jedoch trüben Unsicherheiten bezüglich der Zinspolitik und der Sparmaßnahmen die Stimmung.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 10,92EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.