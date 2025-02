Apple präsentiert iPhone 16e: Konkurrenz für Android im Mittelklasse-Segment!

Am Mittwoch hat Apple das iPhone 16e vorgestellt, ein neues Low-Cost-Modell, das mit einem Preis von 599 US-Dollar den Wettbewerb im Mittelklasse-Segment mit Herstellern wie Samsung und Huawei intensivieren soll. Das iPhone 16e ersetzt die SE-Serie und präsentiert sich in einem modernen Design ohne klassischen Home-Button, stattdessen wird FaceID verwendet. Das 6,1-Zoll-Display entspricht dem günstigsten iPhone 16-Modell.

Ein zentrales Merkmal des iPhone 16e ist der A18-Chip, der auch in den Premium-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem nutzt Apple erstmals seinen eigenen C1-Chipsatz für Mobilfunkverbindungen, wodurch das Unternehmen nicht mehr auf Qualcomm-Modems angewiesen ist. Ein weiteres Highlight ist der Zugang zu Apple Intelligence, einer KI-Plattform, die auch ChatGPT integriert. Diese neuen KI-Funktionen sollen Apples Marktposition in Regionen stärken, in denen Android-Telefone dominieren. Analyst Gil Luria von DA Davidson betont, dass Apple mit diesem günstigeren Modell in Märkten, in denen Android einen höheren Marktanteil hat, konkurrenzfähig bleiben kann, ohne signifikante Einbußen bei den höherpreisigen iPhones zu riskieren.