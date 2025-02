STMicroelectronics: Analyst hebt Kursziel auf 34 Euro – Jetzt kaufen?

Die Aktie von STMicroelectronics (STM) hat in den letzten Monaten eine schwierige Phase durchlebt, doch Analyst Janardan Menon von Jefferies sieht Licht am Ende des Tunnels. In einer aktuellen Analyse hat er die Bewertung der Technologieaktie von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben und das Kursziel von 23 auf 34 Euro erhöht, was einem potenziellen Anstieg von etwa 34 Prozent entspricht. Menon prognostiziert, dass das erste Quartal 2025 den Tiefpunkt des aktuellen Korrekturzyklus für Umsatz und Bruttomarge des Unternehmens markieren wird. Er erwartet eine leichte Verbesserung im zweiten Quartal, gefolgt von einer stärkeren Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2025.

In seiner Analyse hebt Menon hervor, dass Jefferies STMicroelectronics in den letzten drei Jahren eher skeptisch bewertet hatte, mit Kursprognosen, die mindestens 30 Prozent unter dem Marktkonsens lagen. Diese pessimistische Sichtweise war vor allem auf eine Lagerbestandskorrektur im Industrie- und Automobilsektor zurückzuführen. Mit der aktuellen Hochstufung entspricht Menons Gewinnprognose für 2025 nun dem Wall-Street-Konsens, was einen signifikanten Wendepunkt darstellt. Für 2026 schätzt er sogar einen Gewinn, der rund 22 Prozent über dem Durchschnitt seiner Analystenkollegen liegt.