Rheinmetall: Analysten heben Kursziele – Kaufen oder abwarten?

Aktuell befindet sich der Rüstungskonzern Rheinmetall im Fokus der Analysten, die ihre Kursziele für die Aktie anpassen. Holger Schmidt von der DZ Bank hat das Kursziel auf 1.080 Euro angehoben, was eine signifikante Erhöhung im Vergleich zu zuvor 820 Euro darstellt. In seiner Neubewertung betont Schmidt eine "Zeitenwende 2.0", die sich durch eine veränderte transatlantische Sicherheitsarchitektur abzeichnet. Diese Entwicklung könnte durch steigende Militärausgaben der NATO-Staaten und eine stärkere Eigenverantwortung der europäischen Länder gefördert werden. Schmidt sieht Rheinmetall als einen der Hauptauftragnehmer in diesem Kontext und empfiehlt die Aktie mit der Einstufung "Kaufen".

Im Gegensatz dazu hat die UBS das Kursziel für Rheinmetall von 805 auf 924 Euro angehoben, jedoch die Einstufung aufgrund politischer Unsicherheiten auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier traut den Aktien im besten Fall sogar Kurse von bis zu 1.275 Euro zu und hat seine langfristigen operativen Ergebnisschätzungen für die Rüstungssparte um bis zu 33 Prozent angehoben.