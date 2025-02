Formycon: Vorzeitiges Ende der Studie bringt Millionenersparnis!

Die Formycon AG hat am 17. Februar 2025 bedeutende Entscheidungen bezüglich ihrer Biosimilar-Entwicklungen bekannt gegeben. Der Vorstand hat beschlossen, die Phase-III-Studie (Lotus) für den Biosimilar FYB206, der als Nachfolger des Medikaments Keytruda entwickelt wird, vorzeitig zu beenden. Diese Entscheidung basiert auf positivem Feedback von der U.S. Food and Drug Administration (FDA), die bestätigt hat, dass die therapeutische Vergleichbarkeit von FYB206 mit Keytruda durch Daten aus einer parallel laufenden Phase-I-Studie (Dahlia) und umfassende analytische Programme ausreichend nachgewiesen werden kann. Die vorzeitige Beendigung der Studie könnte Formycon voraussichtlich hohe zweistellige Millionenbeträge an Investitionskosten einsparen, was sich positiv auf die Liquidität des Unternehmens auswirken wird.

Gleichzeitig wird ein potenzieller Anpassungsbedarf bei der Bewertung der Biosimilars FYB202 (OtulfiTM) und FYB201 (CIMERLI) aufgrund eines sich abzeichnenden Preisnachlasses für Biosimilars in den USA erwartet. Insbesondere für FYB202, das als Biosimilar zu Stelara entwickelt wird, wird eine Überprüfung des Bewertungsmodells notwendig, da die Preisnachlässe höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Formycon rechnet mit einem außerordentlichen Abschreibungsbedarf im hohen zweistelligen bis dreistelligen Millionenbereich.