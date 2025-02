Gerresheimer-Aktien im Aufwind: Übernahmegerüchte beflügeln Kurs!

Die Aktien von Gerresheimer haben nach einer Phase der Kursschwäche am Montag wieder an Wert gewonnen. Mit einem Anstieg auf bis zu 82,50 Euro blieben sie jedoch unter dem kürzlich erreichten Zwischenhoch von über 83 Euro, das durch Übernahmefantasien beflügelt wurde. Am Mittag notierten die Papiere bei 81,85 Euro, was einem Anstieg von über 4 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss entspricht.

Der Pharma- und Kosmetikverpackungshersteller hatte vor einer Woche angekündigt, Gespräche mit Finanzinvestoren über eine mögliche Übernahme zu führen. Diese Gespräche befinden sich laut Unternehmensangaben jedoch noch in einem sehr frühen Stadium. Analyst Sven Kürten von der DZ Bank hat die Gerresheimer-Aktien auf die "DZ Bank Equity Long Ideas"-Liste gesetzt, da er sie für besonders vielversprechend hält. Er argumentiert, dass die Aktien im Vergleich zu Wettbewerbern auf Basis der Gewinnerwartungen für 2026 deutlich niedriger bewertet sind. Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleibt das Geschäftsmodell von Gerresheimer in den pharmadominierten Endmärkten attraktiv, was die Wahrscheinlichkeit eines Übernahmeangebots durch Beteiligungsgesellschaften erhöht.