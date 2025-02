aconnic AG: Umsatzrückgang in Deutschland, internationales Wachstum boomt! Die aconnic AG, ein international tätiger Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München, hat im Jahr 2024 eine gemischte Geschäftsentwicklung verzeichnet. Während das Unternehmen in vier der fünf wichtigsten internationalen Märkte …